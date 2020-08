A omissão do Estado e da capital em providenciar leitos de UTI suficientes para a demanda crescente de pacientes com quadro grave de Covid-19 contribuiu para a morte de uma paciente de 49 anos, na terça-feira, 11, que estava internada na UPA Sul da capital desde o dia 8 de agosto.

Nos dias 9 e 10, a paciente precisou de leito clínico para tratamento da infecção por covid, mas não encontrou vaga em hospital público. A única vaga era fora de Palmas, Miracema. Mesmo após as recomendações médicas anotadas em laudos regulando sua remoção urgente, a família não conseguiu a vaga e acionou o Ministério Público do Tocantins (MPTO) por volta das 16 horas de terça-feira, 11.

Cerca de uma hora depois, às 17h20, a paciente teve piora. Apresentou saturação entre 87% e 88% e precisou ser entubada (orotraqueal) com pedido de remoção urgente para uma UTI, após o contínuo agravamento do quadro de Covid-19.

O órgão entrou com uma ação civil contra o Estado do Tocantins com protocolo efetivado às 18h45, após a responsável pela regulação estadual, identificada como Celeste, ter informado ao promotor plantonista Vinicius de Oliveira e Silva, que não havia “mais vagas em hospitais públicos e nem em vagas já contratadas em hospitais privados".

A solução indicada pelo Estado era o transporte da paciente para Araguaína, a 400 km de distância, uma viagem "extremamente penosa e arriscada", segundo o promotor.

"A transferência para leito de UTI foi solicitada, e o Estado e Município, até o momento, não forneceram qualquer solução, colocando em risco a vida da paciente, que pode ter sua saúde comprometida pela demora na indisponibilidade de vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva", diz o promotor, na petição.

O juiz Gilson Coelho Valadares concedeu liminar às 21h de terça-feira, 11. Nela, o juiz determina que o Estado transfira a paciente, imediatamente, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, em Palmas.

O oficial de Justiça Doaci José de Santana correu contra o tempo para cumprir a ordem judicial. Pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) a intimação caiu para o gerente de Demandas Judiciais e Administrativas Régis de Sousa Soares, às 22h30. Soares afirmou ao oficial que o secretário Tollini viajou em razão do falecimento do pai, no domingo, em Goiânia e não conseguia contato com o subsecretário da pasta.

Em seguida, às 23h, Santana diligenciou à UPA sul, no Jardim Aureny II, mas não encontrou o coordenador administrativo e a notificação caiu para uma funcionária identificada como Lucilene. Mas já era tarde.

Ao intimar a UPA, o oficial de Justiça recebeu a informação que Edilma da Silva Goulart havia falecido horas antes, sem ter tido a chance de seguir na luta pela vida em um leito de UTI.