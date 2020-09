Vida Urbana Sem nota fiscal, 2 mil frascos de perfumes de marcas estrangeiras são apreendidos em rodovia Não houve nenhuma prisão e, diante dos fatos, a PRF constatou o suposto crime de descaminho

Em mais uma ação para fiscalizar ônibus de viagem interestadual que trafegam pela BR-153, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã da última sexta-feira, 26, uma grande mercadoria sem notas fiscais e com suspeita de descaminho. Conforme a PRF, a equipe encontrou diversas caixas idênticas transportadas no bagageiro inferior do veículo, e ao abri-las, havia ...