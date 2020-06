No dia em que o Tocantins contabilizou 213 novos casos confirmados para Covid-19 e atingiu 6.744 confirmações da doença, o Laboratório Central do Estado (LACEN-TO) escancarou a escassez de material usado para a testagem que detecta o novo coronavírus. O LACEN-TO vai testar apenas os mortos com suspeitas de infecção pela Covid-19 e os pacientes hospitalizados na rede pública e privada de saúde suspeitos.

Segundo comunicado divulgado para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) a restrição se dá em virtude das “dificuldades de abastecimento e aquisições dos kits, em âmbito nacional, utilizados na etapa de extração do material genético do SARS-CoV-2, pelo método de RT-PCR”. Segundo a informação, as amostras dos “demais casos e unidades de saúde serão acondicionadas para testagem imediatamente a regularização do estoque”.

Procurada por e-mail, como exige dos jornalistas, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) não respondeu até o fechamento da matéria.

O conselheiro federal de Medicina Estevam Rivello Alves revela preocupação com a suspensão da testagem massiva e afirma que se não houver reabastecimento urgente pode levar à saturação dos serviços de saúde. “Nesse momento de aumento exponencial de aumento dos casos no estado e há 128 mortes, com grande taxa de internação hospitalar, seja enfermaria ou UTI e tendo em vista que todos os Prontos-Socorros e UTIs gerais destinadas a outras patologias estão sobrecarregadas, não ter a capacidade de testagem nesse momento prejudica muito e deixa sob apreensão todos os serviços de saúde”.

De acordo com o médico a situação exige dos gestores uma revisão nas regras de flexibilização para revogar toda a ação de flexibilização e aumento de circulação de pessoas que contribuem para a disseminação do vírus. “Agora não saberemos qual a realidade que o Tocantins vive”, diz.

Para Alves, é um retorno ao início da pandemia quando não havia testagem para todas as pessoas e abre brecha para questionar os dados oficiais do governo estadual. “Já vivenciamos essa realidade e hoje não temos certeza se os números que são apontados são verdadeiros e a partir do momento que não tem a capacidade de testar os pacientes e os leves e os contatos positivos dificulta ainda mais”.