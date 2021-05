Vida Urbana Sem insumos, Butantan diz que vai parar produção da CoronaVac nesta sexta "Questões referentes à relação diplomática Brasil x China podem, sim, estar interferindo diretamente no cronograma de liberação de novos lotes de insumos“, afirma o Butantan

O Instituto Butantan anunciou nesta quinta-feira (13) que irá parar a produção das CoronaVac a partir dessa sexta-feira (14). De acordo com o instituto, não há mais IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) para a produção da vacina. As informações são do portal Uol. “O Butantan aguarda autorização do governo chinês para a liberação de mais matéria-prima necessária para a...