O incêndio em uma área rural do município de Centenário, que já destruiu pelo menos sete propriedades inteiras, na região conhecida como Cedro, fez a prefeitura da cidade decretar estado de calamidade pública. O Decreto nº 116/2024 está publicado no Diário Oficial do Município, edição 1.259, desta quinta-feira (29).

Informações obtidas pelo JTo mostram que o município busca auxílio em várias frentes para conseguir auxiliar os atingidos pelas chamas e tentar diminuir os impactos causados pelo incêndio, que já dura cerca de três dias.

"Não temos suporte suficiente para controlar um incêndio dessa magnitude", contou a assistente social do município, Maria Alcione, ao JTo, nesta quinta-feira (29). "Estamos fazendo o possível, mas é quase impossível conter o fogo. A situação é muito crítica, e precisamos de toda ajuda possível para salvar o que resta."

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial, a decisão foi tomada ao considerar “a necessidade urgente de mobilização de recursos materiais, humanos e financeiros para ações de combate ao incêndio, atendimento emergencial à população afetada, e recuperação das áreas atingidas”.

Conforme o município, o incêndio de grandes proporções “fez diversas famílias perderem suas casas e bens, e outras encontram-se em risco iminente de perder suas propriedades e meios de subsistência em decorrência do avanço do fogo”.

Durante a vigência do decreto de calamidade, o município fica permitido a adotar medidas emergenciais para conter a situação, entre elas:

Dispensa de licitação para a contratação de serviços, aquisição de bens e materiais necessários às ações de resposta à emergência e recuperação das áreas afetadas;

Mobilização de todos os órgãos municipais para atuar sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e demais entidades competentes, com o objetivo de executar ações de socorro, assistência e recuperação das áreas atingidas;

Solicitação de apoio financeiro, material e técnico aos governos estadual e federal, bem como a instituições públicas e privadas, para o enfrentamento da situação emergencial;