Vida Urbana Semáforo em Paraíso do Tocantins está desligado por tempo indeterminado Conforme a gestão, assim que as obras forem concluídas o semáforo voltará a funcionar normalmente

Em virtude dos reparos que estão sendo realizados no perímetro urbano da BR-153 e por consequência o trânsito ter sido desviado para a avenida marginal à rodovia, o semáforo localizado no encontro da Av. Transbrasiliana e Rua 7 de Setembro, em Paraíso do Tocantins, não funcionará por tempo indeterminado. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviç...