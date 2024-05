Vida Urbana Seleção vai contratar brigadistas com salário de R$ 1,7 mil em Paraíso; veja como se inscrever Interessados podem se inscrever até sexta-feira (31). Estão disponíveis sete vagas para início imediato e três de cadastro reserva

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou edital para seleção de 7 vagas para brigadistas que vão combater incêndios florestais no estado ao longo de 2024. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira (31). Conforme a prefeitura, as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria do Meio Ambiente, na rua Bernardino Maciel, locali...