Seleção para professor substituto oferece salário de até R$ 7,3 mil; inscrições estão abertas

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de professor substituto na área de Enfermagem, com salário de até R$ 7,3 mil. A seleção visa formar um cadastro reserva. Para mais informações acesse aqui Os interessados têm até o dia 23 de julho para se inscrever. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online por meio do formulário disponível...