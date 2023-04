Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) apreenderam na quarta-feira, 19, em Couto Magalhães, um carregamento com seis toneladas de queijos que estavam no assoalho de um caminhão. O transporte da mercadoria não seguia os padrões de higiene e sanitários e a empresa responsável foi autuada em R$ 4,5 mil.

Os queijos, do tipo tropical, saíram de Ourilândia do Norte, no Pará (PA), e tinham como destino o estado de Goiás (GO).

Durante abordagem, ao abrir o caminhão, viram que o carregamento estava no assoalho dentro de sacos separados, mas envoltos em uma lona preta. As embalagens não continham rótulos, sendo considerados clandestinos e impróprios para o consumo.

A equipe da barreira sanitária conferiu uma nota fiscal, mas suspeitaram das informações, pois o documento apresentado pelo motorista informava que os queijos seriam de um laticínio com inspeção federal, mas os produtos não tinham rótulos com os dados da empresa.

Segundo os agentes, a Adapec descobriu que o laticínio não tinha autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a produção de queijo tropical.

Depois de apreendidos, os queijos foram descartados no aterro sanitário de Couto Magalhães, com apoio da prefeitura.