O governo do Estado abriu seis novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Araguaína (HRA), região Norte do Estado. Nesta quinta-feira, 15. A abertura está inserida no processo de organização das unidades hospitalares geridas pelo Executivo Estadual para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Araguaína conta agora com dez leitos de cuidados intensivos.

Conforme a SES, a medida faz parte do Plano de Contingência da gestão que torna o HRA, unidade referência para os pacientes graves, para a região Norte do Estado, assim como o Hospital Geral de Palmas (HGP), para as demais regiões.

A Secretaria informa que a região Norte do Estado também conta mais seis unidades hospitalares do Estado, onde estão sendo implantados leitos clínicos para pacientes que apresentarem quadros moderados e leitos de estabilização, em que os pacientes podem ficar até 24 horas no isolamento.

Segundo o secretário de Saúde, Edgar Tollini, a SES espera atender com qualidade e agilidade toda população usuária do Sistema Único de Saúde, que necessitar de cuidados intensivos. “Estamos trabalhando diuturnamente para passarmos por esta pandemia com os menores danos possíveis. Temos uma equipe técnica preparada e uma gestão que não mede esforços em dar boas condições de trabalho e, consequentemente, um bom atendimento”, disse.