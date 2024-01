Redação Jornal do Tocantins

A explosão ocorrida na churrascaria de Palmas que matou um jovem de 21 anos, e deixou outras quatro feridas, foi um acidente de trabalho, conforme a nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

“O perito constatou que a explosão não teve relação alguma com a parte estrutural do local”, divulgou. A explosão ocorreu na churrascaria Temperus, da Arse 122, na tarde de quarta-feira, 3.

Segundo a SSP, os relatos colhidos pela polícia apontam que uma funcionária, ao colocar álcool em fogareiro (rechaud) que aquece a alimentação, não percebeu a presença de fogo. “A chama fez o caminho inverso para dentro do recipiente de 3,6 litros de álcool”.

“O fogo só não se propagou em grandes proporções porque não havia materiais de fácil combustão no local, além do próprio galão de álcool”, informou. O laudo conclusivo ainda será confeccionado e a situação será investigada pela 2ª Delegacia de Polícia de Palmas

O JTo fez contato com familiares e esteve no local onde ocorre o velório de Joicy na tarde desta quinta-feira, 4, entretanto, a família preferiu não se pronunciar em razão do luto.

O jornal também esteve na churrascaria onde ocorreu a explosão. O estabelecimento estava fechado e com uma faixa na porta. “Atenção. Prezados clientes hoje não abriremos devido ao ocorrido. Estamos prestando assistência aos familiares e vítimas. Agradecemos a compreensão”.

Morte e feridos

Joicy da Silva Tavares, 21 anos, morreu na madrugada no Hospital Geral de Palmas, onde foi encaminhada para tratar os ferimentos. O corpo da vítima deve chegar por volta das 19h na residência localizada no Aureny III, onde será o velório.

Entre as vítimas socorridas, um homem identificado pelas iniciais J.S.R, V.RC, e uma mulher M.B.R seguem sob os cuidados da equipe multiprofissional no Hospital Geral de Palmas (HGP). O paciente G.C foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) norte.