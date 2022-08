Vida Urbana Segurança morre após assalto enquanto voltava para casa com namorada Polícia Militar informou que a vítima, 39, era vigilante e segurança particular e retornava para casa no momento da morte

Um homem, 39, morreu após ser vítima de um possível latrocínio. Ele e uma mulher, 27, foram abordados por volta das 04h deste sábado, na região sul de Palmas, após o veículo em que estavam ficar sem gasolina. Dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. A vítima trabalhava como vigilante e segurança particular e no momento do assalto portav...