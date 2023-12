A equipe da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas) prendeu na manhã desta quinta-feira, 14, em Taquaralto, o homem identificado com as iniciais W.S.A., de 28 de anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio que ocorreu no dia 25 de novembro deste ano, em uma adega na região norte de Palmas.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o primeiro suspeito, J.V.O.A. de 22 anos, foi preso em flagrante, horas depois do crime, na madrugada do dia 26, em uma ação conjunta entre a 1ª DHPP e policiais militares que localizaram o suspeito em uma região de chácaras, próximo as imediações do Córrego Água Fria, na região norte da capital.

Segundo as investigações, J.V.O.A. e a vítima, um jovem de 18 anos, estavam em uma adega na quadra 103 Norte, quando iniciaram uma discussão na fila do caixa do estabelecimento em razão do preço de um energético.

Segundo a polícia, J.V.O.A. chamou a vítima para uma região mais afastada da adega, nos fundos do local, onde W.S.A. os aguardavam com uma arma de fogo.

“Foi apurado que o J.V.O.A pediu a arma para W.S.A. já com o intuito de matar a vítima, porém W.S.A. de imediato sacou a arma e efetuou dois disparos contra a vítima, sendo um na coxa e outro na face. Após o crime, os suspeitos empreenderam fuga do local”, disse o delegado Guilherme Torres, por meio da assessoria.

A vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde recebeu os cuidados médicos.

De acordo com a pasta, após a prisão, W.S.A foi conduzido para a sede da 1ª DHPP, onde prestará depoimento e em seguida será encaminhado para a Unidade Penal de Palmas.

A ação contou com o apoio da Polícia Penal, porque o suspeito era monitorado com tornozeleira eletrônica.