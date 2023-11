Neste domingo, 12, ocorre o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 . Os participantes terão cinco horas para resolver as provas de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia), e matemática e suas tecnologias (matemática).

Portões serão abertos às 12h, e fechados às 13h. As provas terão início às 13h30, e serão encerradas às 18h30. Confira o que levar para as provas.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), aqueles que solicitaram tempo adicional e tiveram os pedidos aprovados terão uma hora a mais para concluir as provas. O exame segue o horário de Brasília.

O participante que precisa comprovar presença no exame deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante.

O documento deve ser impresso e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação. O Inep não fornece comprovante de presença após a aplicação do exame.

Reaplicação

O prazo para solicitar a reaplicação do exame será de 13 a 17 de novembro.

Quem foi prejudicado por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, pode pedir, por meio da Página do Participante, para fazer as provas nos dias 12 e 13 de dezembro.

O mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Números no Estado

O primeiro dia de prova do Enem 2023, que ocorreu no domingo, 5, teve 28,7% de abstenção, de acordo com dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).

O número está acima da média nacional que registrou 28,1% de abstenção.

Cerca de 32.620 estudantes se inscreveram no Enem 2023, no Tocantins. O número de participantes a mais neste ano é de 3.676, em relação ao ano passado, que teve 28.944, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.