Vida Urbana Segunda mutação é achada em variante do Reino Unido e preocupa cientistas Variante já foi identificada no Brasil e estudos indicam redução de eficácia das vacinas

A variante de coronavírus identificada no Reino Unido adquiriu espontaneamente uma segunda mutação "preocupante", antes presente apenas nas variantes achadas na África do Sul e no Brasil, de acordo com documento publicado pelo governo britânico. Essa segunda mutação, chamada E484K (e apelidada de Erick), foi encontrada durante estudo feito em 26 de janeiro, no qua...