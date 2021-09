Vida Urbana Segunda dose da Astrazeneca está em falta em Palmas e Gurupi Cidade de Araguaína afirmou que todos os locais de vacinação da cidade estão abastecidos com doses da Astrazeneca; Estado informou que no Tocantins não há interrupção da vacinação

A segunda dose da vacina Astrazeneca, da Oxford, está em falta em Palmas e Gurupi nesta sexta-feira, 10. Quem tentou agendar a vacinação para este sábado, 11, não tem conseguido. Caso do estudante de enfermagem, Maycon Douglas, de 24 anos. Ele afirma que está no prazo de aplicação da dose dois do imunizante e ele não conseguiu agendar. “Fiquei preocupado porque a...