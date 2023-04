Redação Jornal do Tocantins

A Prefeitura de Araguacema suspendeu as aulas na Escola Municipal Agrícola, na creche Tia Ernestina e Escola Municipal José Wilson Leite, localizadas no setor Planalto da cidade. Segundo a gestão, a medida foi tomada por motivos de segurança seguindo “orientações da polícia”, pois as unidades ficam próximas ao rio.

Um comunicado divulgado na rede social da prefeitura diz que a suspensão se estenderá até que “se estabeleça um ambiente seguro e tão logo finalize com sucesso a ação policial nas imediações da beira do rio”.

O prefeito Marcus Vinicius Martins (PP) conversou com o JTo por telefone e informou que uma guarnição da polícia chegou na cidade na tarde de segunda-feira, 17, para realizar buscas nas imediações da cidade.

“Principalmente na Ribeirinha, informação que tem, é o pessoal está descendo talvez de barco por água, e temos algumas escolas que são próximas a essas estradas, que dão acesso à beira do rio, a região de divisa com o Pará, então resolvemos suspender as aulas até que a polícia tenha sucesso nessa operação”.

Segundo o prefeito, a suspensão é por motivo de segurança até que tenha ambiente seguro, além de oferecer o apoio para polícia.