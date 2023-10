Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 11, a convocação para os candidatos PCD (Pessoa com Deficiência), do concurso que oferta 5.242 para servidores da rede estadual de ensino, para a perícia médica. A etapa será realizada no dia 28 de outubro. Confira a lista dos convocados aqui.

Conforme o documento, a perícia médica tem por objetivo verificar a veracidade das informações prestadas pelos candidatos. Em Palmas, a realização ocorreu na Escola Municipal De Tempo Integral Padre Josimo, na quadra 301 norte, alameda LO 08, APM 01, na região norte de Palmas.

Ainda na edição de quarta-feira, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) também publicou um novo cronograma para as etapas. Segundo o edital, o resultado definitivo da prova discursiva está adiado para o dia 20 de outubro. O resultado final do concurso continua previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro.

De acordo com a pasta o certame contou com um total de 35.986 inscritos, as provas foram realizadas no dia 11 de junho deste ano.

Confira o novo cronograma

Publicação do resultado definitivo da prova discursiva 20/10/2023;

Publicação do resultado da prova discursiva para professor de educação básica professor regente (Física) – 25/10/2023;

Realização da perícia médica 28/10/2023;

Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos 30/10/2023;

Divulgação do resultado preliminar da perícia médica 09/11/2023;

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos 24/11/2023;

Resultado definitivo da perícia médica 30/11/2023;

Resultado final do concurso 30/11/2023.