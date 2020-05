Vida Urbana Seduc lança hoje produtos voltados para o Enem no Youtube Com o nome de "TO de casa NO ENEM"

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), lança segunda-feira, 11, às 15h, o programa #TOnoEnem, que traz a campanha ‘TO de casa NO ENEM’, direcionado aos estudantes matriculados na 2ª e 3ª série do ensino médio, na rede estadual de ensino. O ‘TO de casa NO ENEM’ disponibilizará aos estudantes produtos como: videoaulas, mat...