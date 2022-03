Vida Urbana Seduc diz que vai apresentar cronograma para realização de concurso público até 12 de abril Último concurso para o magistério no Tocantins ocorreu há quase 12 anos e em virtude disso e do quantitativo de afastamento de servidores, o Ministério Público salienta que há déficit de profissionais na carreira e, consequentemente, um número excessivo de contratos temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em audiência extrajudicial realizada na na sede do Ministério Público do Tocantins (MPTO), se comprometeu a fornecer, até 12 de abril, informações a respeito do concurso público para cargos na pasta, notadamente em relação à quantidade de vagas e o cronograma para a realização do certame. Segundo o MPTO, a medida anunci...