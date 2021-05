Vida Urbana Seduc contrata professores na semana em que as aulas remotas começaram na rede estadual Órgão não quis informar o quantitativo contratado e afirma que a modulação dos profissionais efetivos está sendo finalizada; pai reclama de encurtamento das aulas

Somente na mesma semana, na segunda-feira, 3, que iniciaram as aulas remotas da rede estadual, a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) começou a contratação dos professores para atuar nas escolas estaduais. Na semana anterior, em uma gravação que o Jornal do Tocantins teve acesso com exclusividade, uma funcionária da Seduc afirmava que a ...