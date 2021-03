Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) deve informar sobre os preparativos para a operacionalização dos 16 novos leitos adicionais em Palmas e 20 em Gurupi, sul do Estado, para o tratamento da Covid-19. O pedido foi realizado nesta segunda-feira, 1º, pelo Ministério Público Estadual (MP-TO).

Através de um ofício, o órgão solicitou as seguintes informações: se já existe disponibilidade de equipes capacitadas e com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atuar junto a esses leitos; se as equipes serão próprias, contratadas ou terceirizadas; se o Estado já possui os equipamentos necessários para habilitação dos leitos e se já estão disponíveis os insumos e medicamentos necessários às atividades destes novos leitos.

O pedido de informações estão no documento encaminhado ao secretário estadual da Saúde, Edgar Tolini, pela promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro, que atua na área de defesa da saúde.

A promotora também requer que seja informada a data prevista para o funcionamento dos leitos adicionais de UTI-Covid e ainda as medidas que serão adotadas até a ativação das unidades.

No documento, o MPTO também solicita informações sobre a efetividade da requisição administrativa, realizada pelo Estado, de 70% dos leitos de UTI e leitos clínicos existentes na rede hospitalar privada.

Situação UTI

Com alta de pacientes internados por complicações de Covid-19, a rede pública do Tocantins tinha, até a manhã desta segunda-feira, conforme a Central de Regulação da SES, 14 infectados em estado grave à espera de UTI Covid.

Também nesta segunda, a secretária confirmou 404 pacientes internados em hospitais públicos e privados, um número 90% mais alto do que o registrado no dia 1º de fevereiro deste ano, quando eram 214.

O maior número de internações é em leito clínico, com 209 pessoas e 195 estão em UTIs. Em relação a 1º de fevereiro, dobrou o número de internados em leitos clínicos: de 104 para 209. Nas UTIs a alta é de 77%, de 110 para 195.

Casos

Nesta segunda-feira, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde o Estado registrou mais 554 novos casos e seis mortes por Covid-19 no Tocantins. O Estado chega a 114.467 casos confirmados da doença, com 1.532 mortes, 101.748 recuperados e 11.187 ainda ativos.