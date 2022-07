Vida Urbana Secretaria edita programa de formação profissional nos presídios “Novo Tempo” oferece trabalho, qualificação profissional, estudo ou leitura para diminuir tempo de prisão e evitar reincidência

Ainda sem voltar a oferecer aulas regulares presencias nas unidades prisionais do Estado, a exemplo do presídio feminino de Palmas, que talvez volte a ter aulas em agosto, a Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju)regulamentou um programa de qualificação profissional para pessoas presas. O programa “Novo Tempo” regula as atividades laborais, qualificações profis...