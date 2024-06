Vida Urbana Secretaria de Saúde abre mais de 2 mil vagas de estágio para níveis superior e técnico Das vagas 60% serão destinadas a candidatos de instituições públicas e 40% às privadas, o período de cadastro é de 1° de julho até 9 de agosto

Estão abertas 2.424 vagas de campo de estágio obrigatório supervisionado para alunos de nível superior e técnico da área da saúde. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) publicou o ato de inscrições para o estágio no Diário Oficial do Estado (DOE-TO) N° 6596 de segunda-feira (24). Do total, 60% das vagas serão destinadas a candidatos de instituições públicas e...