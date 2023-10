Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria de Saúde abriu 56 vagas para Palmas e Araguaína. As vagas são remuneradas com bolsas que vão de R$ 350 a R$ 1.050 e auxílio transporte. As inscrições devem ser feitas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), até dia 18 de outubro.

De acordo com o edital do IEL, as oportunidades estão distribuídas em 20 áreas de atuação: sistema de informação, ciências da computação, gestão de tecnologia de informação, administração, biomedicina, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil, farmácia, gestão financeira, logística, pedagogia, psicologia, análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet e cursos afins, técnico em eletrotécnica, técnico em mecatrônica, técnico em secretariado, tecnólogo em tecnologia da informação

Segundo o edital, podem inscrever estudantes dos cursos de nível médio e técnico (1º e 2º ano) e do superior, que cursam do 2º ao penúltimo semestre do curso.

A carga horária é de quatro a seis horas diárias. As vagas são voltadas para interessados que estão em busca de conhecimento prático em sua área de estudo.

Ainda conforme o edital deve ser encaminhado um requerimento de inscrição que está disponível no site do IEL.