O secretário Estadual de Saúde (SES), Edgar Tollini disse que não podemos afirmar que o Estado está no período de pico da doença, em entrevista à CBN Tocantins. “Não podemos afirmar isso porque podemos continuar a ter um número crescente. Apesar de cidades em São Paulo e Rio de Janeiro terem tido reduções nos últimos dias não sabemos como será aqui no Tocantins”, disse.

Conforme o secretário, cada cidade e região tem um perfil diferente e por isso, mesmo que a expectativa que o Brasil tenha um comportamento semelhante, divergência podem acontecer. Questionado sobre o aumento constante nos últimos dias e essa possibilidade do pico no Tocantins ser nestes dias, o gestor ainda relatou a situação Palmas e Araguaína.

“Araguaína é menor que Palmas, mas é próximo do Pará e tem a BR-153, que passa dentro da cidade. Já Palmas está mais distante dessa movimentação intensa de rodovia federal”, relata Tollini. A cidade no Norte do Estado chegou a 29 casos confirmados para Covid-19, conforme o boletim epidemiológico desta segunda-feira, 27, e a Capital estava com 37 diagnósticos positivos. O Jornal do Tocantins realizou um comparativo que mostra que o número de casos em Araguaína subiu mais de 200% acumulados nos últimos cinco dias.

Para Tollini, o aumento no número de casos confirmados do novo coronavírus também aconteceu, principalmente, porque a gestão da SES distribuiu aos 139 municípios tocantinenses os testes rápidos. “Era o esperado já que agora os municípios podem contribuir enviando os dados de suas cidades”, explica.