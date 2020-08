Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 18, o governo do Tocantins informou que o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, está infectado pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria da Comunicação, o resultado do exame do secretário ficou pronto no fim da tarde de segunda-feira, 17 e Tollini está "assistido, em isolamento e assintomático." O secretário vai continuar "exercendo suas atividades no sistema home-office", diz o comunicado.