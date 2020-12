Vida Urbana Secretário de Saúde de SP diz que eficácia da Coronavac não chega a 90% Jean Gorinchteyn diz que tal resultado já era esperado, por se tratar de uma vacina com vírus inativado

A eficácia da Coronavac ficou abaixo de 90%, segundo Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde de São Paulo. A afirmação foi dada em entrevista à rádio CBN, no fim da tarde desta quinta-feira (24). Também nesta quinta, o governo da Turquia anunciou que os resultados preliminares dos testes feitos no país, com pouco mais de 1.300 voluntários, apontaram uma eficácia de 91,...