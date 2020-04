O secretário da Saúde de Palmas Daniel Borini Zemuner determinou o afastamento de 11 servidores da área da saúde por tempo indeterminado de suas atividades de origem. Segundo a portaria publicada na sexta-feira, a medida tem como base o artigo 15°, do decreto municipal n° 1.859, de 18 de março deste ano.

A medida determina o afastamento de servidores com diagnóstico de comorbidades (mais de uma doença anterior) e de enfermidades que se enquadrem no grupo de risco da Covid-19. Pela norma, os servidores devem trabalhar via home office para funções administrativas que não exijam a permanência no local de trabalho. Todos os afastados comprovaram o diagnóstico com laudos médicos.

Entre os afastados estão duas médicas, duas inspetoras sanitárias, uma agente comunitária de saúde, um assistente e um auxiliar administrativo, uma bolsista, um enfermeiro, um farmacêutico bioquímico e um odontólogo.