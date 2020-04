Após ser flagrado em uma festa durante o período de pandemia de coronavírus, o secretário de Saúde e Saneamento Básico de Luzinópolis, a 522 km de Palmas, deve deixar o cargo nesta quarta-feira, 8. Conforme apurado pelo G1 Tocantins, o ex-gestor da pasta José Júnior Neres da Silva teria feito um acordo com a promotoria de Justiça.

Conforme o Ministério Público do Estado (MPE), Silva poderia responder por ato de improbidade administrativa, pois além de participar da festa, o secretário divulgou fotos e vídeos da confraternização em redes sociais.

Com isso, a promotoria abriu inquérito civil e concluiu que ele praticou improbidade por incentivar a aglomeração de pessoas, medida contrária ao que vem sendo determinado pelas autoridades sanitárias, bem como da própria Prefeitura do Município que decretou estado de calamidade e suspendeu eventos e outras atividades para evitar a aglomeração.

Além de deixar o cargo, Silva deve ter seus direitos políticos suspensos por cinco anos, sendo o Ministério Público, também não poderá comparecer à Secretaria de Saúde do Município e está sujeito à multa de R$ 5 mil caso volte a adotar comportamentos parecidos durante a pandemia.

Ainda segundo o MPE, o ex-gestor teria autorizado a divulgação do acordo como forma de reparação dos danos morais coletivos.

Posicionamento

Ao G1, o ex secretário afirmou que não teve a intenção de desprestigiar a postura exigida para o caso, mas diante dos fatos e considerando as interpretações que possam ser consideradas, irá cumprir as disposições impostas e tornar público seu pedido de desculpas a sociedade do município. Ele também agradeceu a equipe que o acompanhou durante seu exercício no cargo.

O Jornal do Tocantins tenta contato com a Prefeitura de Luzinópolis, mas ainda sem sucesso.