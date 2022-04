Vida Urbana Secretário de esportes de Combinado morre durante partida de futebol em Aurora do Tocantins Lindon Jonson Miguel da Silva tinha 49 anos sofreu um infarto por volta das 11 horas deste sábado, 16, quando participava do 'Jogo da Amizade'

O secretário de Esportes do município de Combinado, Lindon Jonson Miguel da Silva, de 49 anos, morreu na manhã deste sábado, 16, após sofrer um infarto enquanto participava de uma partida de futebol na cidade de Aurora do Tocantins. A secretária de Saúde do município Deuselia Palmeira do Prado Oliveira informou à reportagem que Jonson, como era conhecido, fazia ...