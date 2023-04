José Aparecido de Sousa de Oliveira, o Zeca, de 43 anos, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, de Araguaína, região norte do estado, foi afastado de sua função até que seja concluída a investigação da Polícia Civil (PC) sobre um suposto assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. A prefeitura divulgou a informação nesta quinta-feira, 6.

Por meio de nota, a gestão ressaltou que não compactua com situações de assédio e que contribui com a investigação da polícia.

“Qualquer reclamação dessa ou de outra natureza deve ser feita à Ouvidoria Municipal por meio dos telefones 08006492200 e 3411-7010 ou pessoalmente no órgão, que fica localizado na Secretaria da Administração, à Rua 25 de Dezembro”, destaca a gestão.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que o caso é investigado pela 26ª Delegacia de Polícia de Araguaína e, por ser sigiloso, “qualquer informação que for divulgada, no momento, pode atrapalhar as investigações". A pasta destaca ainda que informações serão passadas em tempo oportuno.

Em 2021, Zeca, vereador suplente e professor, foi indicado pelo PSDB para assumir a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Ele possui formação em História pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), pós-graduação e experiência como diretor de cultura e eventos entre 2013 e 2016 durante a gestão de Ronaldo Dimas (PL).