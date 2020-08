Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, informou sobre as ações de assistência contínua para toda a população tocantinense em meio à pandemia da Covid-19 e abortou sobre a ampliação de leitos e a testagem da população. A fala do gestor da Saúde Estadual ocorreu nesta quarta-feira, 12. Confira na íntegra:

Conforme Edgar Tollini, o Tocantins ampliou em 121% o número de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 desde o início da pandemia em março. Em sua fala, o gestor disse em abril eram 163 leitos próprios para atendimento e nesse mês de agosto são 360 próprios e contratados, sendo são 123 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 237 leitos clínicos. Além disso, em ainda serão entregues mais 20 leitos, sendo dez em Gurupi e dez em Augustinópolis.

Ainda durante a coletiva ao ser questionado sobre as transferências de pacientes com Covid-19 em estado grave, Tollini admitiu o grande aumento na procura pelo serviço. A demanda por leitos de UTIs cresceu em as transferências de pacientes que necessitam das unidades e requerem estabilização, que consequentemente aumentou a necessidade de equipes multiprofissionais e profissionais para transporte com segurança.

Já com relação às testagens, gestor Edgar Tollini destacou que o Tocantins testou 55 mil pessoas com testes rápidos e 36 mil com PCR. Atualmente o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) tem o menor tempo de entrega de resultados do país, com a liberação de 98,93% liberados em até dois dias.

Recursos

“Não há falta de planejamento, pois desde 5 de fevereiro começamos as ações de combate à Covid-19 no Estado. Todas as ações obedecem aos ritos processuais dentro dos recursos em torno de R$ 84 milhões que recebemos para combater a pandemia e toda aplicação está disponível no Portal da Transparência do Estado, onde o cidadão pode acompanhar”, disse.

O gestor afirmou ainda que o Estado realizou os pagamentos para fornecedores e municípios para regularidade junto aos laboratórios que ofertam produtos. Além do pagamento das gratificações para profissionais de saúde na linha de frente no enfrentamento da Covid-19, com 1.432 servidores beneficiados e aplicação de cerca de R$ 2,8 milhões. Também houve repasses aos e 139 municípios dos valores pactuados até a competência de agosto, o valor total é de R$ 18.091.144, 91.