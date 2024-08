Vida Urbana Secretário da Fazenda do Tocantins é exonerado do cargo e interino é anunciado Mudança foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (7)

O secretário da Fazenda Júlio Edstron Secundino Santos foi exonerado do cargo. A mudança foi oficializada pelo Diário Oficial do Estado, na edição nº 6628 desta quarta-feira (7). Segundo o documento, o secretário executivo do Tesouro, Donizeth Aparecido Silva vai assumir o cargo interinamente e cumulativa, incluindo o ordenamento de despesas. Ainda não fo...