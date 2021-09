Vida Urbana Seciju vistoria monitorados por tornozeleira eletrônica em Palmas Ação fiscalizou 56 pessoa na Capital e teve a participação de 26 policiais penais especializados em monitoração eletrônica de pessoas

Nesta terça-feira, 21, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) realizou a operação Aquiles, que contou com 53 pessoas monitoradas com tornozeleira eletrônica em Palmas. O objetivo da ação era fiscalização das pessoas acompanhadas pela Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cmep) em suas residências e com isso realizar a verificação do equipamento e...