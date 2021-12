Vida Urbana Seciju contrata R$ 2,6 milhões em tornozeleiras eletrônicas; licitação é de R$ 10,9 milhões UE Brasil Tecnologia fornecerá 650 tornozeleiras e “botão do pânico” por 12 meses

A Secretaria da Cidadania e Justiça contratou a empresa de Brasília (DF) UE Brasil Tecnologia LTDA para a prestação de serviços (solução integrada de monitoramento e rastreamento eletrônico de pessoas), para fornecer tornozeleiras eletrônicas. O valor do contrato , firmado no dia 1° deste mês, é de R $2.659.200,00. Segundo publicação no Diário Oficia...