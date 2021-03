Vida Urbana Seciju confirma primeira morte de um detento por Covid-19 no sistema penitenciário do Tocantins Homem de 51 anos morreu nesta segunda-feira, 22, no Hospital Regional de Gurupi

Nesta segunda-feira, 22, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) divulgou que um homem de 51 anos é primeira morte em decorrência da Covid-19 entre os presos no sistema prisional do Tocantins. De acordo com o superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional da Seciju, Orleanes de Sousa, o homem, que não teve o nome divulg...