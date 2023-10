Vida Urbana Seciju abre sindicância para investigar participação de servidores na fuga de adolescentes em Gurupi Secretaria publicou nesta segunda-feira,9,no Diário Oficial,o procedimento para iniciar a investigação sobre supostas violações no sistema socioeducativo

A conduta de servidores do sistema socioeducativo de Gurupi será investigada em razão da suposta participação na fuga de três adolescentes no dia 13 de setembro. A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) abriu a sindicância publicada no Diário Oficial nº 6427 nesta segunda-feira,9. Os servidores serão investigados pela violação do art. 133 inciso III e...