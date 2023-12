As cidades de Chapada de Natividade, no sudeste, Jaú do Tocantins e Talismã, no sul do Estado, entraram em estado de emergência devido à seca nas duas regiões do estado.

Em Talismã, o prefeito municipal Diogo Borges (PSD) baixou decreto declarando situação de emergência nesta terça-feira, 26, três dias depois da prefeita de Jaú Luciene Lourenço (PSD) ter declarado a mesma condição na zona rural.

Por ligação, o prefeito de Chapada de Natividade, Élio Dionísio (Republicanos), diz que o decreto deve sair nesta semana, pois ainda falta incluir análise técnica.

“Amanhã (quinta-feira, 28) faremos uma reunião com os agricultores. Eles perderam o plantio devido a estiagem e estamos levando água para os pequenos produtores. Vamos contar com o Governo do Estado para trazer um caminhão pipa, pois o que locamos, quebrou”, diz ao JTo.

Segundo a Defesa Civil de Talismã, há locais no município que estão com mais de 15 dias sem chuva, outros, com 10. O decreto considera a janela de plantio no Estado, definida no dia 1° de

outubro deste ano até o dia 8 de janeiro de 2024.

O fazendeiro Evilásio Barros de Almeida comentou sobre a situação em Talismã. “Agora choveu e estamos correndo com o plantio. Sem dúvida, está um ano muito complicado, sempre quando a gente costumava acabar de plantar na primeira semana de dezembro, no máximo, e até agora ainda estamos plantando”.

Conforme publicado no decreto em Talismã, houve prejuízos em 95% das áreas plantadas e 45% das áreas de pastagens. Cerca de 750 pessoas acabaram afetadas, entre eles, proprietários, arrendatários, operadores, diaristas, vaqueiros e caseiros.

O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem "nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução". Também autoriza ajuda de voluntários para reforçar as ações e na campanha de arrecadação de recursos para dar assistência aos que foram afetados pelo desastre.

Autoridades administrativas e agentes da defesa civil estão autorizados a entrar em casas para prestar socorro ou "determinar pronta evacuação".

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins informou por meio de nota que acompanha a situação da estiagem na região sul e que outros Chapada de Natividade e Jaú do Tocantins também decretaram situação de emergência. O órgão tem prestado apoio técnico e informou que até o momento não houve solicitação de apoio da Defesa Civil Estadual ou do Corpo de Bombeiros Militar.

O Comando de Ações de Defesa Civil também divulgou que realizou visita a algumas propriedades rurais no sul do estado na semana passada. “Na ocasião, foi verificada a situação dos produtores e coletado informações para que seja solicitada a extensão da janela do plantio da soja”.