Filas sem distância mínima entre seus formadores gerando aglomerações quilométricas. O registro da cena feito pelo JTo se deu nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Tocantins, no bairro de Taquaralto, na região sul de Palmas nesta terça-feira, 29. Cena idêntica está registrada por leitores do JTo na agência da Caixa na rua Bartolomeu Texeira Palha, em Porto Nacional.

A fila concentra centenas de beneficiários do benefício emergencial de R$ 600 disponibilizado pela União como ajuda na pandemia de Covid-19 e demonstram falta de obediência às recomendações sanitárias para prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Em Taquaralto, funcionário da Caixa com um megafone tentava organizar a fila. Ele circulava entre as pessoas, demonstrava como calcular a distância de uma pessoa para outra ao abrir as pernas numa passada larga. Também avisava sobre as restrições impostas pelo município para evitar a proliferação da doença.

O funcionário também avisava que haverá alteração do atendimento a partir de segunda-feira, 4. Somente pessoas com máscaras serão atendidas. Na segunda, entra em vigor decreto municipal baixado dia 27, tornando obrigatório o uso pela população da capital.

A superintendência da Caixa no Tocantins não quis se manifestar. O JTO contatou a assessoria do banco por e-mail e aguarda manifestação.