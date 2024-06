Vida Urbana Sandra Bullock e Nicole Kidman retornam como irmãs bruxas em 'Da Magia à Sedução 2' No filme, de 1998, Nicole e Sandra Bullock, 59, são as irmãs Owens, que além de lindas e sedutoras, são bruxas.

Nicole Kidman, 56, que vem de uma safra boa de séries nos streamings, vai voltar em breve aos cinemas com a sequência de um clássico dos anos 1990: "Da Magia à Sedução 2". No filme, de 1998, Nicole e Sandra Bullock, 59, são as irmãs Owens, que além de lindas e sedutoras, são bruxas. Os homens que se apaixonam por elas acabam se envolvendo em confusões sobrenaturais. Leia também: Ent...