Vida Urbana Samu, PM e Bombeiros ficam sem central após falha em fibra óptica A Secretaria Municipal de Saúde informou que o rompimento de uma fibra óptica em Brasília causou a falha e chamados podem ser realizados no número (63) 99221-0549.

As centrais de atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), Corpo de Bombeiros Militar (CBM-TO), além de sites institucionais do Governo do Tocantins e de outras instituições no Estado estão inoperantes. O motivo é o rompimento de uma fibra óptica na região centro-oeste do estado. A Secretaria Munici...