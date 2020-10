Vida Urbana Salles defende um combinado de bois, fogo e produtos químicos para evitar novas queimadas no Pantanal Ministro do Meio Ambiente também disse que proibir tudo não é preservação, é exagero

O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) defendeu um combinado de bois, fogo controlado e produtos químicos para evitar novas queimadas no Pantanal, como as que atingem o bioma nos últimos meses. Salles também criticou um excesso de medidas para proteger os biomas, afirmando que "proibição de tudo a qualquer momento" não é "preservação e sim exagero". O ministro do...