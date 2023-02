A aplicação da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 começa a ser aplicada a partir desta segunda-feira, 27, na capital em públicos prioritários.

De acordo com o Ministério da Saúde, os públicos prioritários são pessoas que tenham mais de 12 anos e que estejam nas condições a seguir: pessoas que vivem em instituições de longa permanência e os seus trabalhadores; trabalhadores da saúde; gestantes e puérperas (45 dias pós-parto); população privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas; funcionários do sistema de privação da liberdade; pessoas com deficiência permanente; imunocomprometidos; povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos (independente de residir no território); pessoas com mais de 60 anos.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o imunizante é o mais atualizado contra a enfermidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que para ser elegível para a Pfizer bivalente, o usuário também deverá ter duas doses das demais vacinas disponíveis com intervalo mínimo de 4 meses da última dose.

Além disso, são elegíveis as pessoas não vacinadas, ou que tenham apenas uma dose das demais vacinas. Estas devem iniciar ou completar o esquema com duas doses para garantir o reforço com a vacina bivalente.

Para ter acesso à vacinação, o usuário deve comparecer em uma das 15 Unidades de Saúde da Família disponíveis, das 8 às 17 horas, com documentos pessoais, cartão do SUS e documentos que comprovem a condição que o torne elegível para a vacinação com a Pfizer bivalente.

Unidades disponíveis, das 8 às 17 horas

USF Arno (503 Norte)

USF Arno 44 (409 Norte)

USF Prof Isabel Auler (Arso 23 - 207 Sul)

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 - 210 Sul)

USF ASR-SE 75 (712 Sul)

USF Valéria Martins (Arse 122 - 1206 Sul)

USF Laurides Milhomem

USF Eugênio Pinheiro

USF Jose Hermes

USF Morada do Sol

USF Santa Bárbara

USF Taquari

USF Mariazinha (Buritirana)

USF Walter Morato (Taquaruçu)

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande) – somente às quintas feiras