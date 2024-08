O casal Elivon Sousa de 39 anos e Lindalva Reis de Sousa, de 52, foi vítima de uma batida entre duas motos que deixou três pessoas mortas em Araguaína, região norte do Tocantins. Segundo parentes, os dois eram casados e voltavam para casa no momento da batida. Por causa do impacto entre as duas motos, o adolescente Pedro Neto Galvão Brito, de 14 anos, também morreu no local.

O acidente de trânsito aconteceu na noite de domingo (18), no setor Lago Azul IV. Um vídeo, de câmeras de segurança, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento exato da batida de frente entre as motocicletas. (Veja vídeo abaixo)

Em entrevista ao g1, o sobrinho de Elivon, Cleyton Albuquerque, disse que o tio era amado e estava sempre ajudando outras pessoas.

"Meu tio era pedreiro, nós éramos próximo, ele era irmão da minha mãe. Nunca vi ele arrumando confusão com ninguém. Uma pessoa boa, de bom coração. Arruma serviço para outras pessoas, sempre ajudando o próximo", disse.

Leia também:

- Motociclistas batem motos de frente e três pessoas morrem no norte do estado; vídeo

- Vítimas que morreram em batida entre duas motos são identificadas e liberadas do IML após exames



No dia, a polícia científica esteve no local e fez a perícia do acidente. Conforme a Polícia Militar, testemunhas contaram que o adolescente pilotava a motocicleta de cor preta e trafegava pela rua Senegal, quando bateu de frente com o homem e a mulher, que vinham no sentido oposto.

Segundo o sobrinho, o velório de Elivon é realizado na casa da família, no setor Lago Azul I, em Araguaína. O enterro deve acontecer na manhã de terça-feira (20), no cemitério Jardim das Palmeiras.

Já o corpo da de Lindalva será velado e enterrado no Maranhão, onde moram os familiares dela.

O g1 não conseguiu contato com a família do adolescente que morreu no acidente.