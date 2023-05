A decisão da juíza federal Célia Regina Ody Bernardes, que autorizou mandados de busca e apreensão contra alvos da operação Passe Livre, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 23, relata a suposta conduta criminosa imputada pelos investigadores federais aos 10 bolsonaristas identificados em inquérito policial.

De acordo com o documento, o inquérito aberto pela Polícia Federal apura a suposta prática de crimes previstos no Código Penal Brasileiro, como “associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito e atentado contra a segurança de meio de transporte”.

Confira os nomes dos alvos e os atos golpistas com os quais tiveram ligação, de acordo com decisão da 4ª Vara Criminal Federal:

1 - Buno Figur, 42 anos, empresário, Palmas(TO)

Citado por ser titular de conta bancária que teve a chave PIX divulgada em grupos de aplicativos de mensagens, para arrecadação de valores que custearam despesas de alimentação, água e demais gastos dos golpistas.

2 - Andrey Macedo da Silva, 22 anos, vendedor de máquinas, Paraíso do Tocantins(TO)

Apontado como dono do veículo particular usado para fechar e abrir a passagem durante o ato golpista BR-153 em Paraíso.

3 - Adriano Andrade Titoto, 34 anos, empresário, Paraíso do Tocantins(TO)

Aparece no inquérito como sócio-administrador da empresa dona de um caminhão utilizado para transporte de pneus e apoio logístico aos manifestantes na BR-153 em Paraíso.

4 - Lincoln Lima Garcia Bernardo, 34 anos, zootecnista, Palmas(TO)

É apontado como um dos organizadores da interdição da Ponte da Amizade e da Integração, responsável pelo o controle do fluxo de veículos no bloqueio e por integrar grupo de manifestantes que ocupou as imediações do 22º Batalhão de Infantaria em Palmas.

5 - Nelcivan Costa Feitosa, policial militar da reserva, Palmas(TO)

A Polícia Federal afirma que ele aparece em um vídeo com outros alvos na noite do dia 31 de outubro que convocava a para os protestos de obstrução de vias públicas.

6 - Thiago Marasca Moura, vendedor, Palmas(TO)

A PF lhe imputa participação nos atos e a administração de perfil de rede social que convocava a população para protestos em prol de intervenção militar.

7 - Giovani Souza Lucaroni, Palmas(TO)

Citado como participante da interdição da ponte entre a capital e Luzimangues, no controle do trânsito de veículos.

8 - Antônio Deuzimar Siriano de Souza, Alvorada(TO)

Segundo o inquérito, usou o próprio veículo para transportar pneus para a manifestação na BR-153 em Alvorada.

9 - Juares Miranda Pimentel, Alvorada(TO)

Identificado por equipes da Polícia Rodoviária Federal como um dos principais organizadores do movimento em Alvorada.

10 - Valdimarcio Guimarães Pereira, Guaraí(TO)

Citado pela PF por uso de redes sociais para divulgar os atos e convocar a interdição da BR-153 em Guaraí(TO).

O Jornal do Tocantins tentou contato com seis dos 10 acusados. O empresário Lincoln Lima atendeu ligação efetuada pela reportagem e comentou “não estar sabendo de nada”. Adriano Andrade Titoto, Bruno Figur, Thiago Marasca e Andrey Macedo, não retornaram ao contato da reportagem. Por telefone, o investigado Nelcivan Feitosa alegou que esteve no ato citado para noticiar o caso com jornalista e que diante dos manifestantes orou a pedido de alguém à frente do ato.

Operação Passe Livre

A operação Passe Livre foi deflagrada pela Polícia Federal para cumprir dez mandados de busca e apreensão no estado com mais de cinquenta policiais federais. Os alvos são suspeitos de bloquear rodovias em atos antidemocráticos.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou após as eleições de 2022, com o início dos movimentos que tentavam interferir no resultado das eleições presidenciais e bloquearam avenidas e ocuparam a frente de quartéis das Forças Armadas.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor o governo legitimamente constituído, com penas que somadas podem chegar a 20 anos de reclusão.