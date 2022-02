Vida Urbana Saiba como ajudar as vítimas da chuva em Petrópolis, no Rio Na manhã desta quarta (16), a demanda mais urgente era por água mineral

Diferentes campanhas buscam arrecadar doações para as vítimas da forte chuva que atingiu Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (15). As doações podem ser feitas por transferências de dinheiro até itens básicos, como alimentos e produtos de higiene. Na manhã desta quarta (16), a demanda mais urgente era por água minera...