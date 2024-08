Vida Urbana Saiba como é feita a investigação da FAB sobre a queda do avião da Voepass Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu na manhã desta segunda-feira (12) a chamada primeira fase do trabalho de investigação, com a coleta de dados no local do acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) concluiu na manhã desta segunda-feira (12) a chamada primeira fase do trabalho de investigação, com a coleta de dados no local do acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior de São Paulo. Todo o material recolhido agora será analisado nos laboratórios do órgão, em Brasília, antes ...