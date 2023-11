Publicado em um suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 24, o resultado definitivo da etapa de avaliação de títulos do concurso para professor de Educação Básica do concurso da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

O concurso oferece 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica e coordenador pedagógico na educação indígena.

O concurso teve 35.986 inscrições com as provas realizadas no dia 11 de junho.

Após um reajuste de 11% somado à data-base de 5,93%, a remuneração do cargo de professor é de R$ 5.674,35, segundo a Seduc.

Depois desta etapa de publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos, as próximas etapas são o resultado definitivo da perícia médica e o resultado final do certame, previstos para o dia 30 de novembro.