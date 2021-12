Vida Urbana Saúde recebe mais de 46 mil doses de vacinas da Pfizer; TO tem apenas 51,28% da população imunizada Segundo o Estado, imunizantes estão sendo enviados pelo Ministério da Saúde para vacinação de indígenas e população em geral

Na madrugada deste sábado, 4, chegaram ao Tocantins 46.800 doses dos imunizantes Pfizer. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as vacinas serão destinadas para as doses de reforço de indígenas e da população em geral, acima dos 18 anos. Segundo um levantamento realizado pela pasta, mais de 170 mil tocantinenses estão com o esquema vacinal incompleto, ou sej...